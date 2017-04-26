أبوجا -رويترز

قال وزير الصحة في نيجيريا إن تفشيا لمرض التهاب السحايا قتل 813 شخصا منذ بداية العام الحالي بينما تسعى أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان ومنظمات إغاثة للتغلب على زيادة حادة في حالات الإصابة.

وأبلغ الوزير إيزاك أديوولي الصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء رأسه نائب رئيس الجمهورية يمي أوسنباجو إن الحكومة أقرت يوم الأربعاء القيام بزيارات ميدانية من منزل لآخر في شمال نيجيريا لرصد المعرضين لالتهاب السحايا لتطعيمهم وعلاجهم.

وقال مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا إن البلد الواقع في غرب أفريقيا أطلق هذا الشهر حملة تطعيم شاملة ضمن إجراءات طارئة اتخذها للتعامل مع تفشي المرض في الولايات الواقعة بشمال غرب البلاد.

وأضاف المركز أن المرض قتل 33 شخصا في 2016.

ولقي أكثر من 2000 شخص حتفهم إثر تفشي المرض في نيجيريا في 2009 نتيجة نقص الرعاية الصحية في المناطق الريفية حيث يعيش معظم الناس على أقل من دولارين في اليوم على الرغم من الموارد النفطية الهائلة للبلاد.

ويتعاون مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة أطباء بلا حدود سعيا للسيطرة على المرض.