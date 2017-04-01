مشاركات الرئيس في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب 2017/04/26 - 22:55 مشاركات الرئيس في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب2017-04-26T22:55:21+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر البوم, الرئيس, مؤتمر الشباب أقرأ أيضا: غادة والي: الوزارة حريصة على تنقية الدعم من غير المستحقين بالفيديو.. السيسي: هناك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية تعمل بحرية بالصور.. الرئيس يتفقد إنشاء وتشييد منتجع الفرسان بمدينة الاسماعيلية بالفيديو..وزير التموين: الرئيس وجه بضرورة توفير احتياطيات السلع الاستراتيجية لليوم الثاني.. السيسي يشهد جلسات مؤتمر الشباب بدء جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري للشباب
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