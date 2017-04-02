اخبار مصر -وكالات

تحتفل المطربة الأميركية السمراء بيونسيه بذكرى إطلاق ألبومها الغنائي “ليمونادة” بالإعلان عن تخصيص منح دراسية للنساء لدخول كليات مختارة.

وأعلنت المغنية عن جائزتها “فورميشن سكولارز” ستذهب إلى طالبة من الإناث في أربع كليات جامعية.

الكليات هي كلية بيركلي للموسيقى في بوسطن، وكلية بارسونز للتصميم في نيويورك، وكليتان شهيرتان تاريخيا للسود هما جامعة هاورد في واشنطن العاصمة، وكلية سبيلمان في أتلانتا.

وذكر الإعلان أن المنح تهدف إلى تشجيع ودعم النساء “اللاتي لا يخشين التفكير خارج الإطار التقليدي، اللاتي يتمتعن بالجرأة والضمير المبدع والثقة”.

وستبدأ المنح من العام الدراسي المقبل.