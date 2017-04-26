مدريد - رويترز

سحق برشلونة منافسه اوساسونا 7-1 مساء اليوم الاربعاء في لقاء شهد تسجيل ليونيل ميسي واندريه جوميز وباكو الكاسير لهدفين لكل منهم ليبتعد الفائز في صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.

وسجل خافيير ماسكيرانو أول اهدافه على الاطلاق مع الفريق من ركلة جزاء ليبني الفريق القطالوني على انتصاره في قمة الدوري الاسباني امام ريال يوم الاحد الماضي ويبتعد بفارق واضح عن أقرب مطارديه الذي يواجه ديبورتيفو لاكورونيا حاليا. ويملك ريال مباراتين مؤجلتين.

افتتح ميسي التسجيل بعد مجهود فردي ومراوغة قبل ان يرسل الكرة من فوق رأس سلفاتوري سيريجو حارس اوساسونا قبل ان يسدد جوميز مباشرة اثر تمريرة عرضية من ايفان راكيتيتش.

وانطلق روبرتو توريس للحاق بركلة حرة مع بداية الشوط الثاني ليقلص الفارق لصالح اوساسونا الا ان برشلونة اخرج كل ما في جعبته واكتسح اللقاء بوابل من الاهداف ليترك الضيوف في قاع جدول الترتيب وعلى شفا الهبوط.