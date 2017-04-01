اخبار مصر - وكالات

قلصت تويتر خسائرها في الربع الأول من العام الحالي وسجلت زيادة تفوق التوقعات نسبتها ستة بالمئة في عدد المستخدمين النشطاء شهريا بعد جمود في نمو قاعدة المستخدمين استمر عدة فصول.

وقالت الشركة إن قاعدة مستخدميها النشطاء نمت إلى 328 مليون مستخدم شهريا في المتوسط خلال الربع الأول من العام مقارنة مع 319مليونا في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان المحللون توقعوا في المتوسط أن يبلغ عدد المستخدمين النشطاء شهريا 321.3 مليون بحسب فاكت سيت ستريت أكونت المتخصصة في بحوث السوق.

وتقلص صافي خسائر الشركة إلى 61.6 مليون دولار أو تسعة سنتات للسهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس مقارنة مع 79.7مليون دولار أو 12 سنتا للسهم قبل عام.

وتراجعت إيرادات تويتر 7.8 في المئة إلى 548.3 مليون دولار في أول انخفاض من نوعه منذ الطرح العام الأولي لأسهم الشركة.