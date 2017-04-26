النواب يوافق نهائياً على مشاريع قوانين السلطة القضائية والإجراءات الجنائية والطوارئ 2017/04/26 - 21:59 النواب يوافق نهائياً على مشاريع قوانين السلطة القضائية والإجراءات الجنائية والطوارئ2017-04-26T21:59:43+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة جلسة مواجهة إرتفاع أسعار السلع ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بمشروع أنفاق قناة السويس جلسة أفاق التنمية في قطاعي النقل والإسكان وأفاق التنمية في محور قناة السويس جهود ضبط الأمن بالمحافظات جولة إخبارية حول العالم ” سيناء ” أرض الفيروز ومقبرة الغزاة
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