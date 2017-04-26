القاهرة - أخبار مصر

قام السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بتفقد أعمال إنشاء وتشييد منتجع الفرسان بمدينة الاسماعيلية التابع للقوات المسلحة، وبصحبته عدد من الشباب، وذلك بحضور السيد الفريق أول/ صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد اللواء/ نبيل سلامة مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة.

وقدم اللواء/ نبيل سلامة عرضاً للسيد الرئيس عن تطورات العمل في المنتجع الذي يتكون من فندق 5 نجوم و307 وحدة فندقية، بالإضافة إلى نادي اجتماعي ثقافي رياضي على مساحة 40 فدان، ومركز تجاري يتكون من 100 وحدة تجارية متعددة الاستخدامات على مساحة 5 فدان، ويطل النادي على منطقة البحيرات بجزيرة الفرسان، ومن المقرر انتهاء الأعمال في يونيو 2017 بما يمثل إضافة كبيرة لمدينة الإسماعيلية، ويستفيد منها أبناء مدن القناة وسيناء، وكذلك الشركات الاستثمارية العاملة في محور تنمية قناة السويس.