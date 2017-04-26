جلسة مواجهة إرتفاع أسعار السلع ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن 2017/04/26 - 21:24 جلسة مواجهة إرتفاع أسعار السلع ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن2017-04-26T21:24:27+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بمشروع أنفاق قناة السويس جلسة أفاق التنمية في قطاعي النقل والإسكان وأفاق التنمية في محور قناة السويس جهود ضبط الأمن بالمحافظات جولة إخبارية حول العالم ” سيناء ” أرض الفيروز ومقبرة الغزاة ماكرون ولوبن يواصلان حملتهما الإنتخابية إستعداداً للجولة الثانية من إنتخابات رئاسة فرنسا
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