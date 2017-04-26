القاهرة - أخبار مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المصريين أفشلوا كافة الخطط التى كانت تستهدف ادخال مصر في نفق مظلم، مشيرا إلى أن وعي “المصريين” زاد خلال السنوات الماضية، وأفشل كافة محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر الشباب الدورى الثالث المنعقد حاليا بالإسماعيلية في جلسة “اسأل الرئيس”، والمتعلقة بأهم استفسارات المواطنين لرئيس الجمهورية، حيث أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأسئلة والاستفسارات التى تلقاها عبر مبادرة “اسأل الرئيس”.

وأضاف الرئيس السيسي أن ما يحدث الآن وتشهده مصر هو طريق للخروج الحقيقي من الموقف الصعب للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن كل الدول التى مرت بظروف صعبة وبذلت محاولات جادة للتغلب عليها واختارت الحلول الصعبة.

وقال الرئيس السيسي “تحمل المواطن المصري لزيادة الأسعار في هذا الظرف محل تقدير كبير”.

وأوضح ان معدل المصروفات لا يتناسب مع موارد الدولة، وان الدين العام وصل إلى أكثر من 3.4 تريليون جنيه في 6 سنوات، والدعم المقدم للمصريين يصل إلى 350 مليار جنيه، والمرتبات ارتفعت من 80 مليار جنيه في 2011 إلى 240 مليار جنيه اليوم.

وأضاف الرئيس السيسي ان لدينا أمل حقيقي في أن تتحسن الظروف الاقتصادية، وما قمنا به من خطوات صعبة هو مسار إصلاح حقيقي، ونحتاج إلى خفض فاتورة الاستيراد وزيادة فاتورة التصدير، وما يجب علينا كمصريين مضاعفة العمل والإصرار على النجاح.

وحول دور الرقابة أوضح الرئيس انها عملية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وهناك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية تعمل بحرية.

وبالنسبة للمنافذ المتحركة التي تخلق فرص عمل للشباب أوصح الرئيس السيسي انه يجب إضفاء الشرعية على تلك المنافذ، ويمكن إصدار تصاريح مؤقتة لحين الوصول لحلول نهائية لتقنين وضع المنافذ المتحركة.