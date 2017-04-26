الشرقية-أ ش أ

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 13 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 3 أعوام لكلا منه لقيامهم بالتجمهر وإثارة الشغب والعنف وحيازة مطبوعات تحريضية ضد مؤسسات الدولة بمدينة أبو حماد.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم وأمانة سر احمد رزق نباتة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية بالتنسيق مع الأمن الوطني تمكنت من ضبط 13 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمدينة أبو حماد لقيامهم بالتظاهر وقطع الطريق العام وتعطيل الحركة المرورية وإثارة الشغب والعنف وترديد هتافات معادية لمؤسسات الدولة وتم إحالتهم إلى النيابة العامة والتي قررت إحالتهم لدائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الزقازيق تأجيل محاكمة 41 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتهمين بإشعال النيران في السيارات الخاصة وإثاراتهم الشغب والعنف وحيازتهم مطبوعات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة بمدينتي الزقازيق وأبو حماد لجلسة يوم 25 مايو القادم وذلك للاستكمال المرافعة والنطق بالحكم.

كانت دائرة الإرهاب عقدت جلستها بمجمع محاكم بلبيس وسط تواجد أمني مكثف بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية لدواعي أمنية.