اخبار مصر -وكالات

تلقت مصممة الأزياء الشهيرة، فيكتوريا بيكهام، وسام “الإمبراطورية البريطانية” من الأمير وليام خلال حفل تكريم في قصر باكينجهام في لندن.

ووفقا لموقع بي بي سي البريطاني “منحت فيكتوريا بيكهام البريطانية الأصل الوسام الشهير تقديرا لإنجازاتها في عالم الأزياء والموضة”.

وفي تعليق للصحفيين قالت بيكهام بعد مراسم التتويج إن “زيارة قصر باكينجهام متعة بحد ذاتها، أنا فخورة بجنسيتي البريطانية، ونيلي هذا الوسام شرف كبير لي، لم أكن لأحقق تلك النجاحات لولا دعم أسرتي والمقربين مني”.