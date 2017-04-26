اخبار مصر -وكالات

شهدت مدينة المعارض “كروكوس إكسبو” في موسكو، في 20 أبريل الجاري، فعاليات ثلاثة معارض تهتم بمجال التقنية والأجهزة الإلكترونية.

وفي حديث للصحفيين قال القائمون على الفعاليات أن “هدفنا عرض أحدث التقنيات التي توصلت إليها الشركات حتى اليوم، فالكل مهتم حاليا بالأجهزة الذكية والإلكترونيات، وحتى تقنيات المنازل الذكية، والمعارض الثلاثة هي:

– معرض PHOTOFORU:

خُصص هذا المعرض للمهتمين بالتصوير وتقنياته الحديثة من الكاميرات وغيرها، ومن بين أهم معروضاته كاميرتي “X100F” و”GFX 50s” الجديدتين من إنتاج شركة Fujifilm، وكاميرا “YI M1” التي أنتجتها شركة YI Technology، بالإضافة إلى العديد من الكاميرات من صنع شركة سوني الشهيرة.

– معرض Mobile & Digital:

وضم هذا المعرض أهم الاختراعات التكنولوجية الجديدة التي تتعلق بمجال الإنترنت والواقع الافتراضي، كنظارات الواقع الافتراضي التي طورتها شركة Homido، وأجهزة Wi-Fi من شركة NETGEAR، والحواسب اللوحية الجديدة التي أصدرتها شركتي Wacom وBenQ مؤخرا.

– معرض Hi-Fi & High End:

وتمكن زوار المعرض من الاطلاع على أحدث أجهزة الصوتيات التي طورتها شركات: Astell&Kern وOPPO وPioneer وMarshall.