﻿ أهم أحداث اليوم الأربعاء 26 أبريل - أخبار مصر

اخبار مصر

إشراف: وجدان مباشر

إعداد: وليد مدكور

حديث من القلب ليصل إلى القلب كذلك.. أجراه الرئيس السيسي مع شباب مصر في ثاني أيام المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في محافظة الاسماعيلية، حيث أكد الرئيس أن الإصلاح الإقتصادي حتمي وملح.. كما أكد الرئيس أن التنمية ستتركز في محور قناة السويس، ووجه السيسي الشكر للشعب المصري على تحمله لزيادة الأسعار في هذا الظرف الصعب.

وكان الحوار مع الشباب متسما بالمصداقية والشفافية، حيث لم يخفِ الرئيس عن الشعب حقيقة ما تمر به مصر من ظروف اقتصادية، وما تتطلبه المرحلة الحالية من اجراءات علينا جميعا ان نتحملها للعبور نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة، كاشفا عن مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.

بالفيديو.. السيسي: هناك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية تعمل بحرية

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بالفيديو والصور.. الرئيس يعرب عن تقديره لصمود وتحمل الشعب المصري

وقبل الجلسة، قام الرئيس بتفقد أعمال إنشاء وتشييد منتجع الفرسان بمدينة الاسماعيلية التابع للقوات المسلحة، وبصحبته عدد من الشباب، وذلك بحضور السيد الفريق أول/ صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد اللواء/ نبيل سلامة مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة.

بالصور.. الرئيس يتفقد إنشاء وتشييد منتجع الفرسان بمدينة الاسماعيلية

وخلال الجلسة الاولى التي حملت “آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس” ، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من الوحدات السكنية لسكان المناطق الخطرة في 30 يونيو 2018.

السيسي: المستقبل لمحور تنمية قناة السويس

وأعلن الرئيس أن مشروع أنفاق قناة السويس يثبت ان المصريين قادرين على تنفيذ المشروعات الضخمة، وان العمل بالانفاق سينتهي بحلول 30 يونيو، مؤكدا ان المشروع يتم بايادي مصري وشركات مصرية مائة بالمائة.

السيسي يعلن الانتهاء من العمل بانفاق السويس 30 يونيو

بالصور.. السيسى يؤكد ثقته فى الكفاءات المصرية العاملة بأنفاق قناة السويس

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وفي مداخلة خلال شرح وزير الاسكان لعدد من مشروعات الوزارة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاربعاء، بضرورة الانتهاء من الوحدات السكنية لسكان المناطق الخطرة في 30 يونيو 2018.

السيسي يوجه بالانتهاء من وحدات المناطق الخطرة في 30 يونيو 2018

وخلال جلسات المؤتمر الوطني للشباب تحدث عدد من الوزراء في الجلسة الأولى والثانية، حيث استعرض رئيس الوزراء خلال كلمته في جلسة ” آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والاسكان.. وآفاق التنمية بمحور قناة السويس” عدد من المشروعات.

إسماعيل: زيادة المترو جاءت لتغطية التشغيل والصيانة فقط

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كما تحدث وزير النقل عن مشروعات المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق ستكون بالصعيد، وان هناك خطة لتطوير عدة طرق على رأسها الطريق الدائري، كما أكد ان الوزارة تواجه مشكلة ارتفاع التكلفة الاستثمارية الخاصة بتطوير مشروعات النقل، وأن ثمن جرار قطار السكة الحديد يتكلف من 50 غلى 60 مليون جنيه.

وزير النقل: استوردنا 20 قطارا بتكلفة 60 مليون جنيه للواحد

“النقل”: معظم مشروعات المرحلة الثالثة للطرق بالصعيد

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وخلال الجلسة الثانية من المؤتمر الوطني للشباب التي كانت بعنوان (مواجهة ارتفاع الأسعار ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن) تحدث رئيس الوزراء حول لقرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا برفع أسعار مجموعة من الأدوية كان ضروريا, لتشجيع شركات صناعة الدواء على الاستمرار في الانتاج.

رئيس الوزراء : سنقيم مصانع جديدة للأدوية خلال الفترة المقبلة لتوفير الدواء

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من جانبه، أكد وزير الزراعة أن تحرير سعر الصرف سيساعد على الإنتاج، وتشجيع الفلاح على الزراعة.

بالفيديو.. وزير الزراعة يؤكد أن تحرير سعر الصرف يساعد على الإنتاج

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كما تحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي عن أن الدولة تستهدف وتعمل على حماية الـ 10% الأفقر من المواطنين بدعم نقدي مباشر وسريع.

بالفيديو.. وزيرة التضامن: الدولة تستهدف دعم وحماية الفئات الأفقر

ومن جانبه، أكد وزير التموين الدكتور على المصيلحي أن توفير الاحتياطات الاستراتيجية سواء من القمح أو الزيت أو السكر وكافة السلع الأساسية هي الأهم، كما ان إتاحة السلعة أمام المستهلك هي الأهم لمنع حدوث أية أزمات أو ارتفاع أسعار دون مبرر.

بالفيديو..وزير التموين: الرئيس وجه بضرورة توفير احتياطيات السلع الاستراتيجية

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كما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الهدف الرئيسي من الإصلاح الإقتصادي هو الوصول إلى سعر صرف مرن، موضحة أن ارتفاع الأسعار سببه اعتمادنا بشكل رئيسي على الاستيراد.

بالفيديو.. وزيرة التخطيط: ارتفاع الأسعار سببه اعتمادنا على الاستيراد

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وتحدث الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة مؤكدا أن أسباب ارتفاع الأسعار جاء بسبب السلوك الاستهلاكي داخل المنازل، والذي يؤثر سلبا على الأسعار، وأيضا استيراد السلع الأساسية، والتي تؤثر على معدل التضخم .

بالفيديو.. معيط: مواجهة التضخم بالتحكم في معدلات الإسكان وزيادة الإنتاج

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اقتصاديا، ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات الاربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب في المقابل اتجه المحليون والعرب لبيع.

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة مصر بدعم أجنبي

كما تراجعت اسعار الذهب في الاسواق المصرية اليوم الاربعاء ليفقد الجرام نحو 3 جنيهات.

جرام الذهب يفقد 3 جنيهات

وعلى المستوى الرياضي، أسفرت قرعة دور الـ 16 لدوري رابطة الأبطال الأفريقيعن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع زاناكو الزامبي, القطن الكاميروني, الوداد المغربي، بينما وقع الزمالك في المجموعة الثانية مع كابسي يونايتد الزيمبابوي, أهلي طرابلس الليبي, اتحاد العاصمة الجزائري .

الأهلي مع الوداد والقطن..والزمالك يواجه الاتحاد الجزائري والأهلي الليبي

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