لندن - رويترز

اكد جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إن بول بوجبا لاعب وسط الفريق، سيغيب عن مواجهة غريمه مانشستر سيتي، غدًا الخميس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن أنطونيو فالنسيا سيعود للتشكيلة.

ويُعاني بوجبا، الذي عاد إلى يونايتد، قادمًا من يوفنتوس في صفقة قياسية، بلغت 89 مليون جنيه أسترليني (114.36 مليون دولار) في أغسطس/آب، من إصابة في العضلات.

وخرج اللاعب الفرنسي، مصابًا في الدقائق الأخيرة من انتصار يوم الأحد 2-0 على بيرنلي.

وغاب فالنسيا، عن التشكيلة في مباراة بيرنلي، بعد معاناته من الإجهاد، لكنه سيعود ليونايتد في مباراته على ملعب الاتحاد.

وردًا على سؤال إذا كان لاعب الوسط أندير هيريرا، جاهزًا لمباراة القمة أجاب مورينيو ان بول ليس جاهزًا. هيريرا جاهز.

وتابع “سندخل المباراة بالمجموعة الجاهزة. نقاتل بمجموعة اللاعبين التي لدينا. أثق في اللاعبين ويبذل أقصى ما عنده حتى نهاية الموسم .

ويمكن ليونايتد، الذي يحتل المركز الخامس بالدوري بفارق نقطة واحدة خلف سيتي، أن يتخطى فريق المدرب بيب جوارديولا، صاحب المركز الرابع، إذا حقق الانتصار.

لكن مورينيو، يركز بشكل أكبر على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل لضمان اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل بغض النظر عن تخطي غريمه في الترتيب.

وتابع ان الأمر لا يتعلق بالمدرب بيب جوارديولا، أو سيتي. إنه يتعلق بتحقيق أهدافنا.

وصعد يونايتد أيضًا للدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي، وسيضمن مكانًا في دوري الأبطال، إذا فاز باللقب القاري.

وسيلتقي مع سيلتا فيجو الإسباني، في مواجهة من مباراتي ذهاب وإياب الشهر المقبل.

وأضاف مورينيو ان يونايتد يسعى للعب في دوري الأبطال، ولا يزال أمامه طريقان لبلوغ هذا الهدف.