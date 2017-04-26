الأسكندرية - أ ش أ

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا ثمينا على ضيفه طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم “الأربعاء” باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة ال`26 من بطولة الدوري الممتاز .

وتقدم الاتحاد السكندري بالهدف الأول عن طريق محمد ناجي جدو في الدقيقة 8 , وأحرز محمود البدري هدف التعادل للجيش في الدقيقة 19 من عمر المباراة , وأضاف عمرو عبد الفتاح “عموري” الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 27 .

وبعد مشاركة احمد الألفي مع بداية الشوط الثاني سجل اللاعب هدفين للاتحاد في الدقيقتين 51 و59 ليقود فريقه للفوز.

بهذه النتيجة, رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب, بينما بقى طلائع الجيش برصيد 35 نقطة في المركز الثامن.