القاهرة -أ ش أ

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ورشة عمل تدريبية حول “فن التصوير الفوتوغرافي” وذلك للارتقاء بالمستوى الفني والتقني لجميع المصورين الصحفيين.

وذكرت لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة أيمن عبد المجيد اليوم الأربعاء أن التدريب يدور حول مبادئ التصوير وتكوين الصورة وكيفية التصوير بالموبايل ويقوم بالتدريب الزميل الأستاذ: حسام دياب مدير التصوير بوكالة ” أونا” للصحافة و الإعلام.

وأوضحت لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة أيمن عبد المجيد, اليوم الأربعاء أن التدريب لمدة يومين بأولوية الحجز وأن الاشتراك متاح ل 20 صحفيا ويسدد مبلغ 40 جنيها بخزينة النقابة .

من جهة أخرى تستضيف اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين العرض الختامي لورشة “المسبك” التابعة لفرقة “قال البيت” للفنون الأدائية وذلك يوم الأحد الموافق 30 أبريل في تمام السابعة مساء بمسرح النقابة .

وأوضح محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية – في بيان – أن العرض يقدمه خريجو الدورة الأولى من الورشة, في مجالي الحكي والغناء, ويحتوي على مجموعة من الحكايات الشخصية للحكائين تتلامس مع الجانب الاجتماعي للشباب المصري تصاحبها مجموعة من الأغاني التراثية وغيرها ويشرف على الورشة الفنان المخرج شادي عاطف والفنان المطرب والملحن حسن زكي .