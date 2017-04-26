اخبار مصر- وكالات

نفق أرنب عملاق طوله متر تقريبا أثناء رحلة ليونايتد إيرلاينز الأميركية متجهة من لندن إلى مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، في وقت ما تزال الشركة تواجه تداعيات مشكلة إخراج راكب عنوة من إحدى طائراتها.

وكان الأرنب سايمون (10 أشهر) على متن رحلة من لندن إلى مطار أوهير في شيكاغو بعد أن اشتراه أحد المشاهير.

وأشارت التوقعات في وقت سابق إلى أن سايمون سيصبح واحدا من أضخم الأرانب في العالم.

وقالت أنيت إدواردز مربية الأرنب إنه كان بصحة جيدة قبل هذه الرحلة.

وأضافت لصحيفة “ذا صن” البريطانية أن “سايمون خضع لفحص بيطري قبل ثلاث ساعات من الرحلة وكان موفور الصحة”.

وأوضحت أن الأرنب، وهو من سلالة كونتيننتال جاينت، نفق في عنبر الشحن في طائرة من طراز (بوينج767) بعد مغادرتها مطار هيثرو في لندن.

وعبرت يونايتد إيرلاينز عن حزنها حيال نفوق سايمون.

وقال كيفن جونستون المتحدث باسم الشركة “أحزننا سماع هذه الأخبار. اتصلنا بالعميلة وقدمنا المساعدة. ونحن ندرس ملابسات ما حدث”.

وأضاف “سلامة جميع الحيوانات التي تسافر معنا ورعايتها هو أمر توليه يونايتد إيرلاينز وفريق بت سيف (لسلامة الحيوانات) أهمية قصوى”.