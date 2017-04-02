أخبار مصر - إيناس منصور

عقد المجلس الوطنى للاعلام برئاسة عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس اجتماعا بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس بالدور التاسع بمبنى ماسبيرو ، وفقاً لقرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والذى تضمن أيضاً استعانة المجلس بالديوان الإدارى لوزارة الاعلام سابقاً فى أعماله.

وأعلن حاتم زكريا عضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام عن تشكيل ٤ لجان ” لجنة المعايير وميثاق الشرف الاعلامى والمماراسات الاعلامية – لجنة الشكاوى – لجنة رصد الاداء الاعلامى – اللجنة القانونية”.

وأكد زكريا إتفاق أعضاء المجلس اليوم على عمل دراسة ورؤية لمشروع قانون الصحافة والاعلام وارسالها لمجلس النواب.

وتم تأجيل اختيار منصب الامين العام للاجتماع المقبل بحضور مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.