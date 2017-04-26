الإسكندرية - أ ش أ

اكد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق سموحة, إن مجموعة فريقه بدوري المجموعات للبطولة الكونفيدرالية متوازنة مقارنة بغيرها من المجموعات.

واعتبر سليمان الابتعاد عن مواجهة فرق كبرى مثل مازيمبي الكونغولي والصفاقسي والإفريقي التونسيين ومولدوية الجزائري من الأمور الإيجابية لفريق سموحة خلال تلك المرحلة التي يعاني فيها الفريق من الغيابات الناتجة عن الإصابات.

ووصف سليمان الحديث الدائر عن أن مجموعة سموحة سهلة نسبيا ب`”غير الدقيق”, ولفت إلى أن جميع الفرق التي وصلت إلى تلك المرحلة ذات مستوى مميز, واضاف انه لا ينسى فريق زيسكو الزامبي الذي سبقت له مواجهة الأهلي والزمالك من قبل.

كانت قرعة دوري المجموعات للبطولة الكونفيدرالية التي أجريت اليوم /الأربعاء/ بمقر الكاف قد أوقعت نادي سموحة في المجموعة الثالثة التي تضم أندية زيسكو الزامبي وريكريتيفو دي ليبولو الأنجولي وهلال عبيد السوداني.