القاهرة-أ ش أ

أعلن حزب الشعب الجمهوري-حزب المعارضة الرئيسي في تركيا-أنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن على قبول

بطاقات الاقتراع الخالية من الدمغة خلال الاستفتاء الذي أجري مؤخرا على تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكدت المتحدثة باسم الحزب سيلين سايك بوك, اليوم مجددا ان الحزب سيعرض نتيجة الاقتراع على محكمة حقوق

الإنسان الأوروبية.

وكان مجلس الدولة في تركيا قد رفض قبول دعوى حزب الشعب الجمهوري بشأن الاستفتاء مستندا إلى عدم الاختصاص القضائي.