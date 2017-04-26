جلسة أفاق التنمية في قطاعي النقل والإسكان وأفاق التنمية في محور قناة السويس 2017/04/26 - 18:41 جلسة أفاق التنمية في قطاعي النقل والإسكان وأفاق التنمية في محور قناة السويس2017-04-26T18:41:13+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بمشروع أنفاق قناة السويس جهود ضبط الأمن بالمحافظات جولة إخبارية حول العالم ” سيناء ” أرض الفيروز ومقبرة الغزاة ماكرون ولوبن يواصلان حملتهما الإنتخابية إستعداداً للجولة الثانية من إنتخابات رئاسة فرنسا شكري يلقى كلمة مصر أمام المؤتمر الوزاري الأول لتدشين منتدى الحضارات القديمة
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