القاهرة - اخبار مصر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي أوقعت الأهلي في المجموعة الرابعة بجانب فرق الوداد المغربي، زاناكو الزامبي والقطن الكاميرون.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات بداية من يوم 12 مايو القادم، على أن تستمتر الجولات الست للدور نفسه حتى التاسع من شهر يوليو القادم.

سيكون مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:

الجولة الأولى من 12 إلى 14 مايو: الأهلي وزاناكو في القاهرة .

الجولة الثانية من 23 إلى 24 مايو: القطن والأهلي بالكاميرون .

الجولة الثالثة من 2 إلى 4 يونيو: الأهلي والوداد في القاهرة.

الجولة الرابعة من 20 إلى 21 يونيو: الوداد والأهلي بالمغرب.

الجولة الخامسة من 30 يونيو إلى 2 يوليو: زاناكو والأهلي بزامبيا .

الجولة السادسة والاخيرة من 7 إلى 9 يوليو: الأهلي والقطن بالقاهرة .

بينما جاء الزمالك بالمجموعة الثانية إلى جانب الأهلي طرابلس الليبي، واتحاد العاصمة الجزائري، وكابس يونايتد الزيمبابوي.

ومواعيد مباريات الزمالك كما يلي :

يبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي بالقاهرة، أحد أيام 12، 13، 14 مايو/أيار، ثم يسافر إلى تونس لمواجهة أهلي طرابلس، أحد أيام 23، 24، 25 مايو/أيار.

وفي الجولة الثالثة، يلتقي الزمالك اتحاد العاصمة بالقاهرة، أحد أيام 2، 3، 4 يونيو/حزيران المقبل، ثم يخرج لمواجهته في الجزائر أحد أيام 20، 21، 22 يونيو/حزيران.

وفي الجولة الخامسة، يسافر الفريق الأبيض، إلي زيمبابوي لمواجهة كابس يونايتد، أحد أيام 1، 2 يوليو/تموز، ثم يلتقي أهلي طرابلس بالقاهرة، بالجولة الأخيرة أحد أيام 7-8 يوليو/تموز.