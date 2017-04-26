القاهرة - أ ش أ

حقق فريق مصر المقاصة, فوزا صعبا, اليوم /الأربعاء/ على مضيفه الداخلية, بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية, ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.

أحرز جون أنطوي, لاعب مصر المقاصة, الهدف الأول لفريقه في مرمى الداخلية بالدقيقة 36, بينما أحرز بنجامين لاعب الداخلية هدف التعادل بالدقيقة 55, ثم أحرز حسين الشحات لاعب مصر المقاصة الهدف الثاني لفريقه في مرمى الداخلية بالدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 60 نقطة, محتلا المركز الثاني خلف النادي الأهلي متصدر الدوري برصيد 67 نقطة, بينما تجمد رصيد الداخلية عند 20 نقطة واحتل المركز السادس عشر.