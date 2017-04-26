أخبار مصر- حمودة كامل

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الهدف الرئيسي من الإصلاح الإقتصادي هو الوصول إلى سعر صرف مرن.

واضافت السعيد خلال الجلسة المخصصة لمواجهة ارتفاع الأسعار ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ارتفاع الأسعار سببه اعتمادنا بشكل رئيسي على الاستيراد، وأن تكلفة النقل واللوجيستيات سبب آخر وراء ارتفاع الاسعار، مشيرة إلى أنه تمت إجراءات فورية لمواجهة ارتفاع الاسعار وتوفير السلع.

وتابعت: أن رفع سعر الفائدة جاء لإمتصاص السيولة من السوق وتعويض المدخرين. وأوضحت وزيرة التخطيط أن أغلب الدول التى تمر بإصلاح اقتصادي تمر بارتفاع في الأسعار ، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الاولي التى تمر بها مصر بمستوي عال من التضخم.

https://