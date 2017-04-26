اخبار مصر -وكالات

منذ انطلاق “برامج المقالب” السنوية التي يعدها الممثل الكوميدي المصري، رامز جلال، كانت الشائعات والاتهامات تحوم حوله بشأن “الفبركة” والاتفاق المسبق مع “الضحايا”.

وعقب الحملة الإعلامية الأخيرة لرفض “برامج المقالب”، واتهامها بالاتجار بمشاعر ومخاوف المشاهير من أجل تحقيق أرباح مادية، أكد مصدر مقرب من رامز جلال نية الأخير “اعتزال تقديم برامج المقالب” بداية من العام 2018، بينما نفى ما تردد حول توقف تصوير برنامج المقالب المنوي عرضه في رمضان هذا العام، حيث أن هناك تعاقدات بالملايين لا يمكن التراجع عن الوفاء بها خاصة وأن البرنامج تم تسجيل أغلب حلقاته بالفعل، وفقا لما صرح به المصدر المطلع.

ودارت بعض الشائعات في الآونة الأخيرة بشأن توقف جلال عن تصوير برنامجه لهذا العام، بعد أن نشر الإعلامي اللبناني طوني خليفة فيديو يتهم فيه الإعلامي نيشان بالتواطئ مع رامز جلال في استدراج النجوم من أجل إيقاعم في مقلب جديد.