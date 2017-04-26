الإسماعيلية - أ ش أ

أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة اليوم الأربعاء أن أسباب ارتفاع الأسعار جاء بسبب السلوك الاستهلاكي داخل المنازل، والذي يؤثر سلبا على الأسعار، وأيضا استيراد السلع الأساسية، والتي تؤثر على معدل التضخم .

وأضاف نائب وزير المالية – خلال جلسة حول مواجهة ارتفاع أسعار السلع في اليوم الثاني لمؤتمر الشاب الدوري بالاسماعيلية – إن مواجهة التضخم يأتي من خلال التحكم في معدلات الإسكان وزيادة الإنتاج من السلع الأساسية، قائلا “علينا ضبط الاستهلاك في المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار ” .

ودعا المواطن المصري إلى ضرورة ضبط استهلاك المواد الغذائية وضرورة التعامل مع كافة العناصر المؤثرة على التضخم لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت بالفعل إزالة وحل بعض الآثار الاقتصادية.

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