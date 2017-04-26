اخبار مصر - وكالات

صمم الباحثون بطارية قابلة للشحن مصنوعة من القوارير الزجاجية المعاد تدويرها، وهي قادرة على تخزين الطاقة أكثر من البطاريات التقليدية بـ 4 أضعاف.

ويمكن تحويل القوارير الزجاجية المعاد تدويرها إلى مسحوق ناعم، لخلق أقطاب السيليكون الأساسية، هذا وقد تحسن هذه الطريقة من عمر بطاريات الأجهزة، مثل الهواتف الذكية وحتى الموجودة في السيارات الكهربائية.

وتحتوي بطاريات الليثيوم أيون التقليدية القابلة لإعادة الشحن، على قطبين: أحدهما مصنوع من الليثيوم يسمى الكاثود، والآخر من الكربون، يسمى الأنود.

ومع ذلك، فإن البطاريات الجديدة التي صممها الباحثون في جامعة كاليفورنيا، Riverside، تحتوي على الكاثود القائم على السيليكون.