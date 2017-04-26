القاهرة-أ ش أ

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية -بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي- حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين في قضايا المخدرات والتشكيلات العصابية, عن ضبط ألف 1346 قضية مخدرات, و25 تشكيلا عصابيا وكشف غموض 55 حادثا وضبط مرتكبيها بإجمالي 115 متهما.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 40 سجينا هاربا و97 مراقبا هاربا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده, وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.