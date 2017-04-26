اخبارمصر- شيماء صالح

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة على عبد العال رئيس المجلس على التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشان تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 68 مليون يورو.

وتهدف المنحة الى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بشكل يعمل على تحسين وتامين الوصول لطاقة نظيفة وبجودة عالية وتحسين جودة الحياة من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى لعدد كبير من الوحدات والمناطق الفقيرة والمهمشة فضلا عن دعم واصلاح منظومة الغاز لضمان سياسة مستدامة للطاقة.