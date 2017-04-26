القاهرة - أ ش أ

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادراته خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتبلغ 410 ملايين دولار مقارنة بـ403 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغ 7%.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس منار نصر – في تصريحات اليوم /الأربعاء/ – إلى أن صادرات أهم سلع الصناعات الغذائية المصرية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين تمثلت في مركزات لصناعة الكولا، وأجبان ومنتجات ألبان، وخضر مجمدة، وسكر، وزيتون مخلل وشيكولاته، ومحضرات غذائية متنوعة، ومنتجات مطاحن، وشحوم ودهون، وبذور، وعصائر، وزيوت، وفواكه مجففة، ومحضرات خضر.

ونوهت بأن المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية فى قائمة الدول العربية، حيث ارتفعت صادرات القطاع لها خلال شهرين لتبلغ 54 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار في نفس الفترة من 2016، يليها السودان وليبيا، مشيرة إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الدول المستوردة، تليها إيطاليا وألمانيا من دول الاتحاد الأوروبى.

ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيادة صادرته لتبلغ 3.1 مليار دولار بنهاية العام الحالي مقارنة بـ2.7 مليار دولار في 2016.