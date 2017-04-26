أخبار مصر- حمودة كامل

شاركت مصر فى أعمال الدورة السادسة من منتدى تانا رفيع المستوى بشأن الأمن فى أفريقيا، والتى عقدت أبريل الجاري، بمدينة بحر دار فى إثيوبيا تحت عنوان “إدارة الموارد الطبيعية فى أفريقيا”، حيث ترأس الوفد المصري السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وبمشاركة السفير أبو بكر حفني محمود، سفير جمهورية مصر العربية بأديس أبابا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى.

وشهد المنتدى هذا العام مشاركة رفيعة المستوى من جانب كل من رئيس الوزراء الأثيوبي ورئيس الجمهورية الأوغندي ونائب الرئيس البوتسواني، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة السابقين كنيجيريا وبوروندى وليبيريا ومالاوى وجنوب أفريقيا، فضلاً عن العديد من المسئولين الحكوميين الأفارقة ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية فى أثيوبيا. وقد عقدت جلسة مشاورات مغلقة رفيعة المستوى على هامش أعمال المنتدى، وخصصت للتباحث حول سبل إيجاد مخرج للأزمة التى تمر بها جنوب السودان.

وركز الموضوع الرئيسي للمنتدى خلال هذه الدورة على محاولة تخطي المفاهيم التقليدية المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية فى أفريقيا والمتصلة بالإكتفاء بإلقاء الضوء على الجوانب المتعلقة بقطاع الصناعات الاستخراجية (بترول، غاز طبيعي، معادن)، وتوسيع النطاق فى هذا الخصوص بحيث يشمل النقاش التباحث حول إدارة باقى الموارد الطبيعة (الأرض، المياه، البحار، الغابات والتنوع البيولوجي)، وذلك بغية العمل على التوصل إلى مدى تأثير أسلوب استغلال هذه الموارد فى إزكاء العنف والتوتر، بما ينعكس بالسلب على استقرار حالة السلم والأمن فى القارة.

جدير بالذكر، أن مصر تعد حاليا ممثلة فى عضوية كل من مجلس إدارة المنتدى من خلال السفيرة سعاد شلبي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وكذا اللجنة الفنية للمنتدى، وذلك من خلال الدكتورة نهى بكر الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة.