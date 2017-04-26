دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 سفن منها 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة, فيما غادرته 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء وصل 14 سفينة بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وفي السياق، غادر الميناء قطاران بحمولة ألفين و397 طنا من القمح، و170 سيارة بحمولة 8 آلاف و140 طن قمح، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 83 ألفا و51 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123 ألفا و91 طن قمح .