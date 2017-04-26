القاهرة - أ ش أ

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي أن المجموعة التي وقع فيها الأهلي بدور ال`16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بجانب فرق الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو الزامبي, متوازنة وتضم فرقا قوية لديها طموحات كبيرة في تحقيق نتائج جيدة بالبطولة الإفريقية.

وأضاف عبدالحفيظ أن بطولة إفريقيا في أدوارها الحاسمة تعتمد على حالة الفريق وقت المشاركة في البطولة, وليس على اسمه وتاريخيه, مدللا على ذلك بالنتائج الجيدة التي حققها في فريق زيسكو الزامبي, وصن داونز الجنوب إفريقي, في النسخة الماضية, رغم أنهما ليسا من فرق الكبار في القارة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن فريقي الوداد والقطن لهما خبرات كبيرة في الكرة الإفريقية, بالإضافة لفريق زاناكو الذي يعد من الفرق القوية وحقق نتائج جيدة في الدوري ببلاده خلال الفترة الماضية.

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي سيسعى بكل قوة للفوز باللقب هذا العام, كون دوري الأبطال يعد من أهم الأهداف لدى الجهاز الفني واللاعبين .

مضيفا أن اللاعبين لن يدخروا أي نقطة عرق في سبيل تحقيق هذا الهدف, متمنيا أن يكمل فريق الكرة سلسلة النجاحات التي حققتها الفرق الجماعية بالنادي “الطائرة واليد والسلة” بالفوز بالبطولات القارية في الفترة الماضية.

من جانبه, قال سيد معوض المدرب المساعد بالفريق إن المجموعة التي وقع فيها الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا قوية للغاية وتحتاج لاستعدادات معينة وقوية.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق, بقيادة البدري سيتعامل مع كل مباراة بالمجموعة على حدة, وسيقوم بالتحضير جيدا قبل كل مباراة.

وأوضح أن مواجهة زاناكو في افتتاح المشوار الإفريقي تتطلب مجهودا كبيرا من اللاعبين, وسيتم التحضير لها بشكل جيد; من أجل تحقيق انطلاقة جيدة في دوري المجموعات.