أخبار مصر- حمودة كامل

يؤكد مجلس جامعة الأزهر بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 26/4/2017 على وقوفه صفا واحدا خلف إمامه الجليل الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر – وإن المجلس يعلن استياءه البالغ من الهجوم المغرض على الأزهر وشيخه الجليل وتجاهل أن الأزهر الشريف هو المؤسسة التى حملت الفكر المعتدل فى العالم اجمع.

ويؤكد المجلس على أن الأزهر على مر تاريخه ظل يساند الوطن واستقلاله وحريته وقضاياه، ويدافع عن التراب الوطنى.

والتاريخ خير شاهد، فالأزهر هو الذى خرّج للدنيا سعد زغلول باشا، وأحمد عرابى باشا، ومحمد كريم، وسليمان الحلبى الذى اقتص لمصر من كليبر قائد الحملة الفرنسية الذى بقى وحملته حتى دهموا الأزهر الشريف بسنابك الخيل، والشيخ عبدالله الشرقاوى، وغيرهم من الأعلام الذين حفظوا لمصر مسيرتها.

وأكد بيان مجلس الجامعة أن الأزهر الشريف هو درة هذا الوطن وهو حامى حمى ثراه ، كما أن الأزهر ورجاله، وما تربوا عليه من صحيح الدين، يرعى الوطن بكل أمانة بمسيرته ومنهجه الوسطى أجمع العالم على احترامه، واحترام شيوخه وعلمائه الذين نذروا حياتهم للقيام بهذه الرسالة فى أمانة وإخلاص، وإن التهجم الضال على الأزهر إسقاط لمكانه التى أقر له بها كافة دول العالم الاسلامى بل العالم أجمع.