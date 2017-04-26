القاهرة - أ ش أ

كشف رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق ان الهيئة عرضت على مجلس الوزراء مشروع إنشاء شركة خاصة يسند إليها مسئولية إدارة كافة المناطق الصناعية وصيانتها وخدماتها لتدار بمنطق تنموي صناعي بعيدا عن القيود, على أن تكون هذه الإدارة بإشراف كامل من هيئة التنمية الصناعية المالكة لهذه الشركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع عقد رئيس الهيئة اليوم الأربعاء مع وفد من أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان بمقر الهيئة، لبحث مشاكل المنطقة الصناعية وطلبات مستثمري المدينة، حيث طرح أعضاء الجمعية قضية تلقي بعض مستثمري المدينة خطابات إنذار من الهيئة بسحب الأرض وغيرها من القضايا.

وأشار عبد الرازق إلى أنه في إطار سعي الدولة لتوفير الأراضي الصناعية ومحاربة ظاهرة “تسقيع” الأراضي الصناعية والمضاربة عليها، قامت الهيئة بحصر قطع الأراضي غير المتعامل عليها لأكثر من 3 سنوات منذ استلامها، وعددها حوالي 3800 قطعة، حيث تم إرسال إنذار بالسحب.

وأضاف أن أي مصنع تلقى إنذارا بالسحب يقدم تظلما من خلال ملء النموذج المعد لذلك بالهيئة، مع تقديم ما يثبت الجدية وأن المصنع منتج (رخصة تشغيل) أو طلب مهل محددة لاستكمال إجراءاته.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت – حتى الآن – ما يقرب من 1760 تظلم، تم إلغاء ما يقرب من 310 إنذارات بالسحب بعد أن تقدموا بما يفيد إثبات الجدية، وباقي التظلمات جاري منحهم مهل لاستكمال الإجراءات وتوفيق الأوضاع.