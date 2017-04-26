القاهرة-أ ش أ

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع ببدروم محكمة القضاء الإدارى بطنطا خلف ديوان

المحافظة والملاصقة لمديرية أمن الغربية.

وكان مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بالمحكمة, وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و3 سيارات إطفاء موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران.

وتبين نشوب حريق فى بدروم المحكمة اتى على كمية من الاوراق والملفات, وتمت السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى باقى المحكمة.