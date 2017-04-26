القاهرة - أ ش أ

أكد المهندس اشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة أنه تم إعداد 310 مشروعات مواصفة جاهزة للاعتماد، بالاضافة إلى تجديد ترخيص 10 شركات حاصلة على علامة الجودة.

واضاف ان الهيئة قامت بإجراء تفتيش دورى على علامة الجودة لـ 73 شركة كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 6 شركات تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 227 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة هذا فضلا عن اجراء 14 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال.

جاء ذلك في الاربع تقاير التفصيلية التي تلقاها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الاربعاء حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومى للجودة، والمجلس الوطني للإعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر مارس الماضى وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية والتي تنتهجها الوزارة حاليا بهدف تعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة ومعامل الاختبار ومن ثم الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى بيان له اليوم أن تطوير منظومة الجودة المصرية يأتي على رأس اولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة.