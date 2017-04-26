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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع تنمية محور قناة السويس يمثل مستقبل مصر، مشيراً إلى أن مصر تتوفر بها مزايا تنافسية كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات في محور قناة السويس. وشدد الرئيس على أهمية مراعاة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وخاصة تطوير الموانئ لخدمة مشروعات التنمية. كما وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروع سفن الصيد الجديدة بحيث يتم تنفيذ 50 منها علي الأقل في 30 يونيو 2018.

وأشار الرئيس بمداخلته في جلسة “آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس”، إلى أن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في جميع أنحاء البلاد تهدف بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب. كما أكد السيد الرئيس أهمية إنشاء مدينة جديدة تكون امتداداً للأسكندرية على مساحة 40 مليون متر مربع، موجهاً الحكومة بالبدء في الدراسات اللازمة في هذا الشأن. وأكد السيد الرئيس كذلك ضرورة الانتهاء من تنفيذ 180 ألف وحدة سكنية تخصص للقاطنين في المناطق الخطرة وذلك في 30 يونيو 2018.

وفيما يتعلق بجهود التنمية في محافظة السويس، أشار السيد الرئيس إلى أنه جاري إنشاء منطقة صناعية على مساحة 200 مليون متر في منطقة السخنة، موجهاً بسرعة الانتهاء من تجهيز المرافق بالمنطقة الصناعية، ومشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهد في هذا الصدد بحيث يستطيع المستثمرون البدء في أعمالهم في أسرع وقت. كما أوضح السيد الرئيس أنه سيتم إنشاء نفق موازي لنفق الشهيد أحمد حمدي بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الأنفاق الجديدة في قناة السويس. ووجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من تجهيز مطار المليز لاستقبال الرحلات المدنية بطاقة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون راكب سنوياً.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جلسة “آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس” في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب المنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عدد من المسئولين منهم رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل، والإسكان، ورئيس هيئة قناة السويس، فضلاً عن عدد من الشباب، حيث عرض رئيس الوزراء أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، مؤكداً أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها كانت ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار السليم. كما تحدث وزير النقل عارضاً أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل، وخاصة ما يتعلق بتطوير السكة الحديد وشبكة مترو الأنفاق، فضلاً عن الجهد الجاري لمد وتطوير الشبكة القومية للطرق. وعرض وزير الإسكان جهود الدولة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وتطوير محطات المياه والكهرباء على مستوى الجمهورية، فضلاً عن مشروعات الطرق والكباري. كما تحدث رئيس هيئة قناة السويس عن مشروع تنمية قناة السويس، وتطوير الموانئ الواقعة في هذا الإقليم، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما قدم ثلاثة من الشباب عرضاً تحليلياً لمشروع تنمية محور قناة السويس ومقترحات لتطوير سير العمل بالمشروع، مؤكدين أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في مسار تطور الاقتصاد المصري.