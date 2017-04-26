القاهرة-أ ش أ

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية العديد من الحملات التموينية لمحاربة الغلاء والاحتكار, وضبط الأسعار, والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية.

وتمكنت شرطة التموين – خلال 24 ساعة – من ضبط 7 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 63 ألفا و400 لتر بنزين وسولار, و14 قضية أسطوانات بوتاجاز و7 قضايا دقيق مدعم وأقماح فضلا عن 27 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة, و82 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 40 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك, و 520 قضية في مجال (المحلات العامة, الشهادات الصحية, عدم الإعلان عن الأسعار, بيع بأزيد من السعر, باعة جائلين).

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.