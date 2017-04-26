القاهرة - أ ش أ

أصدرت وزارة الزراعة ضوابط صارمة لمنافذ الحجرالصحي فيما يتعلق بعملية فحص متبقيات المبيدات للخضراوات والفاكهة التي يتم تصديرها للخارج.

وأوضح عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم الاربعاء أن الوزارة ألزمت مفتشي الحجر الزراعي بسحب عينة لكل رسالة مصدرة، وفي حالة وجود أكثر من صنف يتم سحب عينة لكل صنف على حده لإرساله إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها بالدول المستوردة.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يرسل أصل شهادة التحليل مع مستندات الرسالة دون إجراء أي عمليات تخصيم على شهادة التحليل, ويستثنى من ذلك الرسائل المصدرة عن طريق الشحن الجوي، بحيث تسحب عينة بواسطة مفتشي الحجر الزراعي من كل صنف بحد أقصى 15 طنا من الثلاجات ومراكز التجميع لإرسالها إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، للتأكد من مطابقتها للحدود القصوى المسموح بها بالدول المستوردة مع إمكانية تصديرها على دفعات، وإجراء عمليات التخصيم على شهادة التحليل بواسطة مفتشي الحجر الزراعي بأقسام الصادر فى المطارات، على ألا تتجاوز صلاحية الشهادة خمسة عشر يوما من إصدارها ، كما نوه إلى أن حجم العينات المصرح بإرسالها إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات من 3 إلى 5 كيلوجرامات لكل عينة.