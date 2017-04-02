الكويت-أ ش أ

يشارك وفد رفيع المستوي من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية الكويتية في اجتماع خليجى غدا بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي.

ويهدف الاجتماع المشترك إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والدفاعية, وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر أن يبحث الوزراء تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل ما تشهده من تحديات وصراعات تهدد أمن المنطقة واستقرارها, فضلا عن بحث أفضل السبل لتوثيق العمل الخليجي المشترك بما يعزز الأمن والاستقرار لدول المجلس.