اخبارمصر - سماء المنياوي

أعلن اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بأن مطار العلمين الدولي أستقبل أول طائرة شارتر قادمة من مطار كييف باوكرانيا علي متنها 114 سائح وممثلين عن شركات سياحية للترويج للساحل الشمالي ومطروح في أوكرانيا.

وأكد المحافظ بانه محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي لم تشهد من قبل وصول افواج من دولة اوكرانيا.

ووجه محافظ مطروح علي ضرورة تشجيع وجذب السياحة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة عن طريق أقامة معارض بالدول العربية والأوروبية للترويج لمحافظة مطروح سياحياً مما ينعكس علي زيادة رحلات الشارتر القادمة للمحافظة من عواصم دول العالم حتى تحتل مطروح مكانه مميزه على الخريطة السياحية المصرية والعالمية .

وأضاف المحافظ بان مطروح تتميز بالاستقرار الأمني بين باقي محافظات الجمهورية وذلك بفضل وعي أبنائها مما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة بمصرنا الغالية مضيفاً بأن مدينة العلمين التاريخية بها العديد من المقومات والتنوع السياحي التى تتميز به عن باقي المحافظات مثل سياحة السفاري والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية .