القاهرة - أ ش أ

أكد مصدر أمنى مسئول أن خصومة ثأرية وراء واقعة إطلاق النار على شرطي بالجيزة والتى أدت إلى مقتله.

وأوضح المصدر أنه أثناء ذهاب رقيب أول شرطة حجاج سيد محمد جودة من قوة شرطة النقل والمواصلات إلى عمله قام مجهولان بإطلاق النار عليه فى شارع صديق المنشاوى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مما أدى إلى استشهاده.

وأشار الى ان تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن وجود خصومة ثأرية بين عائلة جودة التى ينتمى إليها الشرطي وعائلة أولاد عثمان بمركز ملوي بمحافظة المنيا وقيام إثنين من أفراد العائلة بإطلاق النار عليه أخذا بالثأر.

وأضاف المصدر الأمني أنه يتم حاليا تكثيف الجهود الأمنية لضبط الجناه وهما اثنان والسلاح المستخدم فى الحادث.