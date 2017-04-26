الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوعين
لندن - رويترز
صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين لكن بعض المحللين يتوقعون المزيد من التراجع في الأسعار مع انحسار المخاوف السياسية.
وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1264.40 دولار للأوقية (الأونصة).
وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1265.80 دولار للأوقية.
وفقد الذهب نحو3 % منذ لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم 17 أبريل .
واستقر السعر الفوري للفضة عند 17.55 دولار للأوقية بعد انخفاضها لأدنى مستوى في شهر عند 17.49 دولار للأوقية.
وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 949 دولارا للأوقية وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 801.50 دولار للأوقية.
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