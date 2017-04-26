لندن - رويترز

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين لكن بعض المحللين يتوقعون المزيد من التراجع في الأسعار مع انحسار المخاوف السياسية.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1264.40 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1265.80 دولار للأوقية.

وفقد الذهب نحو3 % منذ لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم 17 أبريل .

واستقر السعر الفوري للفضة عند 17.55 دولار للأوقية بعد انخفاضها لأدنى مستوى في شهر عند 17.49 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 949 دولارا للأوقية وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 801.50 دولار للأوقية.