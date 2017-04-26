تورينو - أ ش أ

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن خطة نادي يوفنتوس للحصول على خدمات باتريك شيك مهاجم سامبدوريا الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة, عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وذكرت محطة بريمو كانال التليفزيونية الإيطالية, أن اليوفي الذي يتابع شيك منذ فترة, بدأ يشعر بالقلق من اهتمام عدة أندية بضم النجم التشيكي الشاب, وأبرزها نابولي وإنتر ميلان وأرسنال وتشيلسي, لذا قرر سداد الشرط الجزائي في عقده, الذي يبلغ 25 مليون يورو.

ويسعى اليوفي إلى تعزيز الفريق بعدد من النجوم الشباب الذين تألقوا في الدوري الإيطالي الفترة الأخيرة, أبرزهم ماتيا كالادارا لاعب أتالانتا ودومينيكو بيراردي لاعب ساسولو فضلا عن شيك.

يذكر أن شيك “21 عاما” انضم إلى سامبدوريا في الصيف الماضي قادما من سبارتا براج التشيكي مقابل 4 ملايين يورو بعقد يمتد حتى يونيو 2020 .

وسجل شيك 9 أهداف في 25 مباراة مع الفريق في الدوري هذا الموسم وسجل 8 أهداف وصنع هدفا واحدا, علما بأنه شارك في 7 مباريات كأساسي و18 كبديل.