اخبارمصر - وفاء صلاح

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من رفع وإزالة عدد61 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 2 فدان و 8 قيراط و22 سهم، خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم حماية الأراضي والجمعيات الزراعية للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وأوضح الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم إزالة عدد 61 حالة تعد على الأرض الزراعية بـ 3 قري ( طوخ الخيل- بني محمد سلطان – البرجايه ) حيث تم إزالة عدد 24 حالة تعدي بقرية طوخ الخيل بمساحة 26 قيراط و 18سهم وإزالة 18 حالة تعدي بقرية بني محمد سلطان بمساحة 13 قيراط و14 سهم وإزالة 19حالة تعدي بقرية البرجاية بمساحة 16 قيراط و 12 سهم.

وصرح رئيس المركز إن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لأي حالة تعد أو تبوير للأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها مؤكداً أن المجلس لا يألوا جهداً في إزالة كافة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية واسترداد أراض أملاك الدولة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.