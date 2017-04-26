أخبارمصر- وفاء صلاح

صرح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ان الصوامع والشون بالمحافظة استقبلت حتى الان 1757 طن و399 كيلو قمح منذ بداية فتح باب التوريد الي الان.

وأضاف يوسف أن الصوامع والشون تعمل طوال ايام الاسبوع حتى فى الاجازات الرسمية لمنع التكدس خاصة بعد بدء حصاد القمح فى الأراضي الطينية والذى سوف يرفع فى ألايام القادمة عملية التوريد بنسبة كبيرة حيث كانت الصوامع والشون قد استقبلت فى الايام الماضية القمح من الأراضي الصحراوية مما أدى الى ضعف عملية التوريد خلال الفترة الماضية .

واضاف وكيل الوزارة ان لجان الاستلام التي تم تشكيلها تدقق فى استلام القمح حتى لا يتم توريده مختلط بقمح العام الماضى او القمح المستور .

ومن ناحية أخرى فقد اعرب المزارعين عن سعادتهم لبدء عملية الحصاد لمساعدتهم فى الايام المقبلة على مواجهة ظروف الحياة الصعبة .

يذكر ان عدد الشون الموجودة بالمحافظة 19 شونه ترابيه و47 نقطة تجميع الي جانب ساحات المطاحن والصوامع والهناجر.