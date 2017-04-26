القاهرة -أ ش أ

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين، من ضبط 9 أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، من مرتجعات المصانع والثلاجات العامة داخل مصنع غير مرخص بكرداسة، وذلك خلال حملة مفاجئة شنتها على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم بالمحافظة الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي -في بيان اليوم الأربعاء- أنه تبين أن صاحب المصنع يقوم بإعادة فرم اللحوم الفاسدة وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات “بكل فخر صنع في مصر”، “تحيا مصر”، فضلا عن تدوين تاريخ إنتاج وصلاحية سارية خلافا للحقيقة.

وأوضح البيان أنه تم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المضبوطات والتحفظ عليها، وتباشر النيابة المختصة تحقيقاتها في هذا الأمر.