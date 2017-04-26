القاهرة - رويترز

أعلن شريف إسماعيل رئيس الوزراء يوم الأربعاء إن مصر ستصدر قانونا جديدا للاستثمار في مايو القادم.

وأضاف إسماعيل خلال مؤتمر الشباب في مدينة الإسماعيلية “نستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017”.

وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 % في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في 2013-2014.

وتباشر الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي شمل تحرير سعر الصرف الذي جرى في نوفمبر وفرض العديد من الإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.