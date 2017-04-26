القاهرة - أخبار مصر

أكد مصفطى مدبولي وزير الاسكان، اليوم الاربعاء، ان الوزارة تنفذ 500 ألف وحدة سكنية في مشروع الاسكان الاجتماعي منذ 2014، وانتهت بالفعل من تنفيذ 212 ألف وحدة وجاري تنفيذ 288 الف وحدة، وأشار إلى بدء العمل في تطوير 72 منطقة غير آمنة وسوف نستكمل العمل في باقي المناطق.

وأوضح وزير الاسكان، خلال كلمته في جلسة ” آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والاسكان.. وآفاق التنمية بمحور قناة السويس” في إطار اليوم الثاني للمؤتمر الدوري للشباب، ان الوزارة انتهت من 45 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمدن القناة وتنفذ 55 الف وحدة اخرى، بدأت كذلك في تنفيذ مشروع محور الايجار لمن يقل دخله عن 1500 جنيه.

وأكد مدبولي ان مشروعات الاسكان الاجتماعي تتميز بجودة تضاهي مشروعات القطاع الخاص، مشيرا إلى ان الوزارة بدأت في تنفيذ مشروع دار مصر للاسكان ذوي الدخل المتوسط باعلى جودة وتشطيب.